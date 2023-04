Amateurs, artistes et agents, un trio gagnant pour la culture

Politiques culturelles

Publié le 19/04/2023 • Par Judith Chetrit • dans : Innovations et Territoires

Lien intergénérationnel, animation du territoire, épanouissement individuel… les pratiques culturelles en amateur, parfois minimisées, sont pourtant riches. Corrélée à la participation des habitants, la pérennisation d’activités individuelles et collectives dépend d’un engagement sur leur développement. L’intégration de ces activités dans une politique culturelle, au-delà des subventions, passe par le biais de prêts de matériels et d’espaces, ou d’un lien fort avec les professionnels.

Passées sous silence. Alors que le secteur culturel faisait l’inventaire en 2021 de solutions pour atténuer les effets de la crise sanitaire, les pratiques en amateur semblaient, elles, mises de côté. Signée par une vingtaine d’associations, d’équipements et de fédérations, une pétition se faisait finalement le relais d’un manque mais aussi d’un défaut de considération pour ce maillage d’associations, de collectifs, de groupes plus ou moins formels qui peuvent faire figure de colonne vertébrale pour l’art et la culture dans un grand nombre de collectivités. Deux ans après, celles-ci reprennent vie, se sont parfois recomposées, également affectées par le repli et les turbulences actuelles du bénévolat.

