Les collectivités se mobilisent pour la réindustrialisation

Publié le 14/04/2023 • Par Cédric Néau • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Un nouveau plan s’impose pour aider les collectivités à faire éclore des projets industriels dormants sur leurs territoires. Leur accompagnement est la garantie d’un effet de levier important, pour peu que des freins, comme le zéro artificialisation nette des sols ou la sécurisation énergétique, soient levés. C’est ce qui ressort du webinaire organisé par « La Gazette », le 27 mars, avec Olivier Lluansi, Bénédicte Brienne et Laurent Trogrlic.

Comment se porte l’industrie en France ?

Olivier Lluansi, associé de PwC Strategy&, cocréateur de Territoires d’industrie et membre du comité d’orientation de la Fabrique de l’industrie, Senior Fellow d’ESCP Business School En 1975, un tiers de la population active travaillait dans l’industrie. Mais, dans les années 90, la France a pris une bifurcation différente de l’Allemagne, qui a provoqué une désindustrialisation entre 2000 et 2010, quasiment la plus rapide de l’après-guerre. A l’époque, on n’a pas perçu que ­l’industrie apporte aussi de la souveraineté, de la sécurité d’approvisionnement et des solutions concernant la transition écologique. On n’a surtout pas compris qu’elle engendre de la valeur ajoutée dans les territoires, qui peuvent ainsi s’accrocher au récit économique ...

