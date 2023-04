[éditorial] Aides publiques aux entreprises

Publié le 14/04/2023 • Par Romain Mazon • dans : France

En ces temps de crises multi­ples, l’Etat protège tout et tout le monde. Mais parmi les protégés, certains sont plus égaux que d’autres. On songe, ici, à l’énergie déployée pour contrôler les allocataires du RSA, comparée à la générosité et au laxisme dont font preuve les pouvoirs publics dans la ­distribution des aides publiques aux entreprises.

Fonds éparpillés

Avec plus de 150 milliards d’euros par an, les aides économiques mobilisent « un pognon de dingue » : dix fois plus d’argent public que le RSA (lire p. 36-41). Ces fonds, de toute nature, sont éparpillés parmi plus de 2 000 dispositifs. De leur évaluation se dégage une constante, qu’il s’agisse des travaux de la Cour des comptes ou de l’Institut de recherches économiques et sociales : leur efficacité est très peu contrôlée, leur effet dans la création d’emplois plus qu’incertain et les bénéficiaires quasi exempts de toute contrepartie. Bref, l’argent va bien quelque part, mais pas dans l’économie productive.

C’est ainsi que nous nous offusquons, régulièrement, de ces entreprises qui suppriment des emplois, ou même ferment, malgré l’argent public touché par leurs dirigeants et actionnaires. Argent qui ne sera jamais rendu, ni même réclamé, la plupart du temps. Ce que dénonce le député (LR) Stéphane Viry, président, en 2021, d’une mission d’information sur la conditionnalité des aides, reprochant au gouvernement de refuser de s’engager dans une évaluation sérieuse.

Reprendre la main

A un degré moindre, compte tenu des fonds distribués (2,7 milliards d’euros par an tout de même), les aides des collectivités présentent les mêmes vices. Il est pourtant un système qui a fait la preuve de son efficacité et d’un effet levier significatif : celui de la commande publique. A la manœuvre pour près de 60 % de l’achat public total, les collectivités connaissent leur affaire et, au lieu de saupoudrer leur territoire d’aides vaporeuses, pourraient reprendre la main sur les milliards d’argent public.

