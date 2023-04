Les associations d’élus reçues à Matignon pour aider à la sortie de crise

Agenda territorial

En attendant la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi sur l'avenir de la réforme des retraites, la Première ministre, Élisabeth Borne, a reçu les associations d'élus pour leur présenter le calendrier de l'Agenda territorial. Une réunion constructive selon les associations d'élus qui attendent maintenant de passer de la parole aux actes.

Face à la crise politique et sociale provoquée par la réforme des retraites et à la situation de blocage à l’Assemblée nationale, Élisabeth Borne a reçu, ce mercredi 12 avril, les associations d’élus dans le cadre des concertations conduites « pour proposer au président de la République un programme de gouvernement et un nouvel agenda parlementaire ».

Les neuf principales associations d’élus locaux (1) ont répondu présent et ont pu longuement développer leur point de vue durant deux heures et demie autour d’Élisabeth Borne et de trois de ses ministres, Christophe Béchu, Olivier Klein et Dominique Faure, respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement et ministre ...