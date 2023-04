Grève des agents publics : retour sur trois mois de contestation

Réforme des retraites

Publié le 13/04/2023 • Par Emeline Le Naour Jérémy Fichaux • dans : France, Toute l'actu RH

A l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale jeudi 13 avril et à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi contenant le recul de l'âge de départ à la retraite, la Gazette fait un point, graphique à l'appui, sur le taux de mobilisation des agents.

Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision, vendredi 14 avril, concernant la censure potentielle des dispositions contenues dans le texte de la réforme des retraites, une nouvelle journée de mobilisation se déroule ce jeudi 13 avril. A la mi-journée, selon les chiffres officiels, les territoriaux n’étaient que 2 % à battre le pavé, soit un des taux les plus bas depuis le début du mouvement.

Dès le mois de janvier, les agents ont pourtant été nombreux à répondre à l’appel de l’intersyndicale et ont exprimé leur colère face au recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Derrière les cortèges et les banderoles des syndicats des trois versants, plusieurs d’entre eux avaient confié à la Gazette leur ressentiment face à cette réforme et à la ...

