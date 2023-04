« J’aime le concept d’habiter l’école, comme on parle d’habiter une ville »

Bâti scolaire

Publié le 13/04/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

De retour en collectivité après avoir dirigé pendant quatre ans la cellule bâti scolaire du ministère de l’Education nationale, Sidi Soilmi, désormais directeur général des services techniques de la Communauté d’agglomération Val Parisis (Val-d’Oise), plaide pour que l’usager soit mis « au cœur » des projets concernant l’école.

Quels enseignements tirez-vous de votre passage à la direction de la cellule bâti scolaire du ministère de l’Education nationale de juillet 2019 à mars 2023 ?

J’ai d’abord constaté que quelques lignes dans une loi (de décentralisation, ndlr) ne peuvent suffire à traiter un sujet aussi complexe que l’est l’école. On a confié une compétence aux Départements et aux Régions mais on n’a pas réussi à ce que l’État et ces collectivités territoriales travaillent de concert. Or, la pédagogie, qui relève du premier, impacte le bâti, dont s’occupent les secondes, et réciproquement. Mais chacun est resté dans son couloir. Cela vaut aussi des communes, en charge du premier degré.

Voici deux cas concrets. Je me souviens de ce département très content d’une réalisation : quand j’ai demandé comment ça ...