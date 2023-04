La candidature de Boris Ravignon à la présidence de l’Ademe refusée par le Parlement

Transition écologique

Publié le 12/04/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : France

Incroyable coup de théâtre et première historique, les parlementaires ont rejeté le 12 avril la nomination du candidat proposé par l’Elysée à la présidence de l’Ademe. Une décision qui sanctionne surtout une organisation gouvernementale brouillonne et un manque de dialogue.

Du jamais vu sous la 5ème République ! La candidature, proposée par le président de la République, de Boris Ravignon (maire LR de Charleville-Mézières, dans les Ardennes) aux fonctions de président du conseil d’administration de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) a été rejetée par le Parlement. Pour rappel, la procédure est prévue par l’article 13 de la constitution : le chef de l’Etat doit soumettre à l’aval du Parlement la nomination d’un directeur d’administration centrale et ne peut procéder à cette nomination si l’addition des votes négatifs au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat représente trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Une situation inédite

