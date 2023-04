Un nouveau guide pédagogique pour accompagner les lanceurs d’alerte

Déontologie

Publié le 13/04/2023 • Par Martin Delacoux

Le Défenseur droits a lancé un guide à destination des potentiels lanceurs d’alerte. Un guide qui s’éloigne du jargon juridique pour être accessible à tous, notamment aux agents.

Un exercice de clarté pour rendre l’alerte éthique plus claire. Un effort de pédagogie sans simplification pour ne pas se perdre au sein de textes juridiques qui peuvent être âpres et peu compréhensibles pour le lecteur profane. Un an après la loi Waserman visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits s’est attelé à l’exercice et a lancé son nouveau guide.

Devenu une institution pivot sur ce dossier, le Défenseur des droits remplit ici son rôle d’orientation des lanceurs d’alerte. La personne hésitant à se lancer et qui n’est pas familière avec le sujet pourra y découvrir un rappel du statut de lanceur d’alerte, des conditions à remplir pour le devenir, des protections obtenues une fois le statut obtenu.

Un guide pratique

Ceux qui sont déjà sensibilisés à ...

