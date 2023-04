Musées, monuments, expositions : ce que souhaite le public

Politiques culturelles

Publié le 13/04/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Que diffuser en ligne ? Quelle communication privilégier ? Quel environnement pour la visite ? Tous les responsables de musées, de lieux patrimoniaux et de salles d’exposition se posent ce genre de questions. Une étude sur les sorties culturelles des Français en 2022, publiée fin, mars leur livre des éléments de réponse, parfois étonnants.

En 2022, année où la vie culturelle a repris son cours normalement après la pandémie de covid, sept Français sur dix sont allés au moins une fois au musée, ont visité une exposition ou un monument. En moyenne, ils ont effectué trois sorties. Près d’un quart (22%) l’ont même fait plus de cinq fois.

C’est ce qui ressort d’une enquête publiée fin mars et réalisée par l’institut GECE, auprès de 1011 personnes, représentatives de la population française de 18 ans et plus, et interrogées du 7 au 16 mars 2023.

Outre un bilan global des sorties culturelles (tous domaines confondus) en 2022 et une esquisse des possibles évolutions en 2023 (lire encadré), l’étude consacre une large place au secteur des musées, des monuments et des lieux d’exposition.

Pourquoi les ...