Les violences intrafamiliales en hausse de 41% depuis la crise du Covid

Indicateurs

Publié le 26/04/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

En mars, le service statistiques du ministère de l'Intérieur (SSMSI) a publié son dernier rapport sur la géographie communale de la délinquance. Concernant la catégorie des coups et blessures intrafamiliaux, le nombre d'actes commis a augmenté de 41% depuis la crise du Covid en 2020.

A la lecture du dernier rapport sur la géographie communale de la délinquance publié le 9 mars par le service statistiques du ministère de l’Intérieur, « l’année 2022 n’a pas révolutionné la répartition territoriale de la délinquance. Nous faisons face à une continuité de structure », résume Aurélien Poissonnier, chef du bureau des études et statistiques territoriales et des relations avec la population au ministère de l’Intérieur et coauteur de l’édition 2022 de l’étude géographique communale de la délinquance.

Ici, nous nous intéressons aux coups et blessures intrafamiliaux. Pour rappel, cet indicateur désigne toutes formes de violences commises par une personne ayant un lien de famille au sens large avec la victime (conjoint, ex‑conjoint, père, mère, fils, fille ...