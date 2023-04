Avant Paris 2024, l’Anjou ouvre la filière équestre aux collèges

Education

Dans le cadre d’une « offre éducative », le conseil départemental du Maine-et-Loire propose aux collèges une immersion au sein de la filière équestre. Pour un dispositif en partenariat avec des athlètes, à mi-chemin entre la découverte sportive et professionnelle.

Europe, harcèlement, justice, numérique, développement durable… À l’origine, 42 propositions pour « une offre éducative très diversifiée », comme le présente Régine Brichet, vice-présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire en charge de la réussite éducative et sportive. Sans doute trop d’ailleurs puisque dès l’an prochain, un recentrage devrait s’opérer autour de cinq thématiques : la lutte contre le harcèlement scolaire, l’engagement dans le sport et Jeux olympiques et paralympiques 2024, l’accompagnement de la réussite éducative, le soutien à l’insertion professionnelle ainsi que la culture et la citoyenneté.

« Il s’agit d’itinéraires qui s’adressent à tous nos collèges publics et privés, afin de permettre aux élèves de se familiariser avec un sujet ...