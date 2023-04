Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Feux de forêt : Gérald Darmanin confirme de nouveaux moyens humains et matériels

Sécurité civile

Feux de forêt : Gérald Darmanin confirme de nouveaux moyens humains et matériels

Publié le 12/04/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

@ChristopheBechu

Alors que l’été s’annonce à haut risque du fait de la sécheresse, Gérald Darmanin, accompagnés de trois autres ministres, a dévoilé mardi soir à la Teste-de-Buch, en Gironde, le dispositif 2023 de lutte et de prévention des feux de forêt. Le gouvernement promet neuf avions et hélicoptères et 500 pompiers supplémentaires. Les élus locaux se disent satisfaits mais attendent toujours les arbitrages sur le financement des Sdis.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Sécurité civile