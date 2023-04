Le plaidoyer du secteur associatif pour une politique de l’autonomie associant grand-âge et handicap

Autonomie

Publié le 12/04/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Alors qu’une proposition de loi "Bien vieillir" est examinée depuis le 3 avril à l’assemblée nationale, et qu’une réforme «plus large» a été annoncée par le ministre, l’Uniopss présente son plaidoyer de 350 propositions.

Avec son plaidoyer de 150 pages, le secteur associatif sanitaire et médicosocial espère bien peser dans les débats politiques et joindre ses propositions à celles du « CNR Bien vieillir », rendues le 4 avril. Pour l’heure, l’Uniopss juge « très insuffisante » la proposition de loi du groupe Renaissance sur le grand-âge, examinée depuis le 3 avril en commission des Affaires sociales à l’Assemblée. Et critique également le calendrier, « qui laisse très peu temps » entre le rendu des propositions citoyennes et l’examen du texte en séance plénière le 11 avril.

Le plaidoyer de l’Uniopss défend « une approche globale de l’autonomie tout au long de la vie », et « un rapprochement des politiques du grand-âge et du handicap » pour aller vers la création d’une « prestation universelle autonomie ...