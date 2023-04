Emploi des seniors : comment anticiper et accompagner les fins de carrière ?

CLUB RH

Publié le 12/04/2023 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Avec la réforme des retraites qui se profile, la prévention de l’usure professionnelle va se poser avec plus d’acuité encore. Comment adapter les missions des agents seniors ? La Gazette des communes en partenariat avec Cnas, la MNT et KPMG mais aussi avec le soutien de la ville de Caen organise un Club RH le 4 mai sur le thème.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Date :

04 mai 2023 Clôture des inscriptions :

28 avril 2023 Pour s'inscrire :

Lien inscription Durée :

9h-12 h15 Adresse :

Archives départementales du Calvados, 61 Rue de Lion Sur Mer, 14000 Caen

Dans la fonction publique territoriale, l’âge moyen de départ à la retraite des fonctionnaires a augmenté de 8 mois depuis 2015. Il s’établissait en 2021 à 62 ans. Avec la réforme des retraites qui se profile, la prévention de l’usure professionnelle va se poser avec plus d’acuité encore. Comment adapter les missions des agents seniors ? Comment conserver leur motivation et leur employabilité ? Comment préparer leur reconversion ? Comment assurer le passage de relai pour ne pas laisser partir leurs savoirs et leur expérience ? (Lien de l’inscription dans l’encadré)

Le 4 mai à Caen, le Club RH de « La Gazette » vous propose un tour d’horizon des stratégies à adopter et des actions à mettre en œuvre pour anticiper et accompagner les fins de carrière des agents.

Intervenants :

Patrick Thomines, conseiller départemental en charge des ressources humaines du conseil départemental du Calvados

Marc Baisnée, directeur des ressources humaines du conseil départemental du Calvados

Virginie Trouvé, adjointe à la directrice générale adjointe ressources et performance, vie et évolution de la collectivité de la région Normandie

Olivier Prévost, responsable de la cellule accompagnement au changement, diagnostic et conseil du conseil départemental de Seine-Maritime

Clémence Sabalic, responsable du pôle développement des compétences du CVRH (centre de formation du Ministère de la Transition écologique) de Rouen

Florie Debat, manager transformation RH de KPMG secteur public

Marie Blondel, directrice régionale de la délégation Normandie du CNFPT

Participation gratuite dans la limite des places disponibles, réservée aux professionnels des ressources humaines des collectivités locales.