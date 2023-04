Des séjours « opération séduction » auprès de médecins

Santé

Publié le 21/04/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Bonnes pratiques santé social, Innovations et Territoires, Régions

L’agence d’attractivité de la Manche organise des séjours pour les soignants envisageant de travailler dans le département.

Chiffres-clés Coût : Pour l’agence de développement, chaque séjour revient entre 200 et 350 €.

[Manche, 495 100 hab.] Depuis 2020, les médecins ayant des perspectives professionnelles dans la Manche peuvent bénéficier gratuitement d’un séjour découverte qu’Attitude Manche, l’agence d’attractivité du conseil départemental, organise pour eux. Ce service « fait partie de la boîte à outils de l’agence pour faciliter l’installation de professionnels de santé sur notre territoire », indique Martine Lemoine, conseillère ­départementale chargée du tourisme et de la démographie médicale et vice-présidente de l’agence. « Nous avons à cœur qu’ils réussissent leur vie professionnelle et personnelle, ajoute-t-elle. Pour eux, c’est un choix de vie. » L’agence d’attractivité veut qu’ils se sentent « accueillis », bienvenus.

Visites d’hôpitaux ou de cliniques

Ces séjours durent deux à trois jours et visent à permettre au professionnel de santé, mais aussi à son conjoint ou à sa conjointe et à leurs enfants, le cas échéant, de découvrir la Manche et son cadre de vie. « Il n’y a pas de proposition type », souligne l’élue. Selon leur souhait, certains iront à l’hôtel et bénéficieront d’un repas de spécialités, d’autres seront logés dans un gîte. Certains pourront s’adonner à des activités sportives, nautiques par exemple, réservées pour eux quand d’autres découvriront le secteur en autonomie, grâce au guide de suggestions fourni

