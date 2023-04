Objectif réemploi à chaque phase de la rénovation du collège

Economie circulaire

Publié le 17/04/2023 • Par Alexandra Caccivio • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le département du Doubs a évalué le potentiel de réemploi sur le chantier de déconstruction-reconstruction du collège de Villers-le-Lac, afin de systématiser la procédure.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Calendrier : Les travaux ont démarré en septembre 2021. Un incendie a retardé le chantier, portant sa livraison à mars 2024.

Les travaux ont démarré en septembre 2021. Un incendie a retardé le chantier, portant sa livraison à mars 2024. Coût : Assistant à maîtrise d’ouvrage : Low Carbon Design, 31 600 € HT.

[Doubs, 545 200 hab.] Particularité de cette opération confiée au cabinet Architech : elle a valeur de test pour le département du Doubs, qui a souhaité étudier in vivo les conditions à réunir pour réemployer les déchets – soumis, depuis le 1er janvier 2022, avec la loi « antigaspillage pour une économie circulaire » (n° 2020-105 du 10 février 2022), à un diagnostic pour recenser ce qui est susceptible d’être réemployé dès qu’une opération porte sur plus de 1 000 mètres carrés.

« Nous avons travaillé avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage Low ­Carbon Design, qui a réalisé le diagnostic », explique Thierry Arnaud, directeur du patrimoine au conseil départemental du Doubs. Avec une difficulté : « L’entreprise étant intervenue après la consultation des entreprises » pour la première phase des travaux, « il n’a pas été possible de réemployer sur le site tous les éléments qui auraient pu l’être ». Seuls les « petits » éléments seront réutilisés in situ : le bac de plonge, trois casiers de vestiaire, l’armoire à vaisselle, plusieurs dessertes, une armoire murale suspendue, le meuble de distribution des plateaux et couverts…

Enseignements précieux

Des éléments de cuisine ont cependant été valorisés auprès d’un boulanger du bourg et d’un restaurateur en Savoie – grâce à une dépose soignée réalisée par l’entreprise d’insertion ­Alternatinnov