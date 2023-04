La « charte d’engagement » pour les Atsem, mise en cause sur le fond et la forme

Métiers

Publié le 11/04/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France, Métier et carrière Education et Vie scolaire, Métier et carrière santé social

En voie de reconnaissance par le ministère de l’Education nationale, la charte d’engagement qui vise à reconnaître le rôle des atsem, déçoit les représentants du personnel qui ne l’estiment pas à même de répondre aux enjeux de la profession. Et demandent son examen par le CSFPT.

Elle avait disparu des radars et, soudain, a resurgi. La « charte d’engagement », destinée à reconnaître le rôle et les compétences des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (atsem), a été examinée le 3 avril par une commission du ministère de l’Education nationale où siègent les syndicats. Complémentaire des chartes des atsem mises en place par les communes, elle expose un ensemble de principes et de préconisations visant à mettre en lumière « le rôle éducatif » des atsem, « adultes référents tout au long de la journée de l’enfant », faciliter leur accès à la formation et aux mobilités, et enfin améliorer leur qualité de vie au travail.

Si ce document, concocté il y a cinq ans dans le cadre d’une concertation avec les atsem mobilisées pour la revalorisation de leur ...