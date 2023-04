Gérald Darmanin veut renforcer la lutte contre les rodéos urbains

Sécurité

Publié le 11/04/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Dans un télégramme diffusé le 7 avril et mis en ligne par la Gazette, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande aux services de police et de gendarmerie de renforcer les opérations de contrôle contre les rodéos urbains, en lien avec les polices municipales.

Il faut poursuivre la dynamique policière contre les rodéos urbains, car elle montre des résultats ! Tel est en substance le message du télégramme que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé le 7 avril aux préfets. Depuis le 1er mars 2023, détaille le ministre, « déjà 6 900 opérations de lutte contre les rodéos urbains ont été diligentés sur l’ensemble du territoire, ayant conduit à plus de 38 000 contrôles, 350 interpellations, près de 7 000 verbalisations et la saisie de plus de 100 deux-roues ».

Téléchargez le télégramme du ministère de l’Intérieur du 7 avril 2023 sur la lutte contre les rodéos urbains

L’année dernière, à la même époque déjà et dans un télégramme similaire, le ministre indiquait que 26 912 interventions avaient été menées en 2021 et ...