Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Nouvelles règles sur la qualité de l’air intérieur dans les établissements accueillant un public sensible

Pollution atmosphérique

Nouvelles règles sur la qualité de l’air intérieur dans les établissements accueillant un public sensible

Publié le 12/04/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Actualités Education et Vie scolaire, Analyses juridiques, France

A l’école La Fontaine, au Raincy, un système placé en hauteur distribue l’air purifié. Il est relié à des capteurs de mesure de la qualité de l’air intérieur. Airquality/Veolia

Par deux décrets et trois arrêtés du 27 décembre 2022, le gouvernement est venu renforcer les modalités de surveillance et de contrôle de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible. Analyse de ces nouvelles dispositions par Bérenger Jacquinet, avocat au sein du Cabinet Charrel et associés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment et travaux publics

Qualité de l'air

Bérenger Jacquinet Avocat - Cabinet Charrel et associés