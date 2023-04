Pénurie d’eau potable : ce n’est que le début

A cause d’un déficit pluviométrique important, des communes ont subi des coupures d’eau potable cet hiver et leur situation demeure fragile. Le Plan eau, annoncé fin mars, prévoit de sécuriser l’approvisionnement de réseaux ruraux.

« On n’a jamais vu ça ! » est la phrase qui revient le plus souvent lorsqu’on ­discute avec les représentants des communes ­confrontées à la pénurie d’eau potable. Certes, certaines ont déjà connu des coupures d’eau pendant l’été, mais jamais aussi tôt dans l’année. Pour toutes, il s’agit d’une première.

Cette situation sur le terrain reflète bien les éléments factuels présentés lors du dernier comité d’anticipation et de suivi hydrologique (Cash) du 23 février, piloté par le gouvernement, qui a annoncé fin mars le lancement de son Plan eau. Ainsi, les volumes de remplissage des barrages sont beaucoup plus bas que d’habitude. Côté cours d’eau, 86 % ont un débit inférieur à la médiane. L’enneigement et la pluviométrie sont également déficitaires.

Le Bureau de recherches géologiques et ...