Service de soin infirmiers à domicile : une offre limitée sur tout le territoire

Indicateurs

Publié le 18/04/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

En plus des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et des structures hors Ehpad, nos aînés peuvent bénéficier de soins infirmiers à domicile. Mais leur nombre reste faible dans l'Hexagone.

Les soins infirmiers à domicile font offices de parents pauvres dans l’offre d’accompagnement proposée aux personnes âgées dépendantes, comparés aux établissement notamment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. En 2020, le taux d’équipement, c’est-à-dire le nombre de places rapporté à l’ensemble de la population-cible, des soins infirmiers à domicile est compris entre 12 et 35 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus. Un résultat qui varie selon les territoires, mais qui est nettement inférieur à celui des Ehpad et des structures hors Ehpad lors de la même année.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

À l’aperçue de la carte, l’Hexagone se coupe globalement en deux. Quand le nord et une partie de la diagonale du vide comptent le plus de places pour des services de soins à domicile, la côte Atlantique et le quart sud-est en concentrent le moins en 2020.

En tête, nous avons les départements de la Creuse (35 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus), la Lozère (31 places), les Hautes-Alpes (31 places), Paris (30 places) et le Pas-de-Calais (30 places). Alors que les moins bien lotis sont les territoires de la Haute-Corse (12 places), la Martinique (12 places), le Var (14 places), le Bas-Rhin (14 places) et l’Hérault (14 places).

Comment expliquer ce taux d’équipement si faible ?Le manque global d’infirmiers touche directement ce secteur où les salaires ne sont pas très élevés et les conditions de travail difficiles.

Pour développer l’offre de Ssiad , une réforme est en cours qui doit à terme les fusionner avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad). Mais la situation est difficile pour ces denrier également. En mars dernier, à l’occasion de la présentation des résultats de son 4e observatoire sur les difficultés, l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) pointait le manque de personnel étant à l’origine du problème. Ainsi, de nombreuses personnes se font refuser les soins à domicile. Selon l’UNA, en 2022, 95 % des structures qui ont dû refuser une demande de prise en charge l’ont fait pour ce motif. Et 9 directeurs sur 10 déclarent que la situation s’est dégradée par rapport à 2021. Afin de sauver le secteur qui arrive à son « point de rupture ». L’organisation estime à 100 M€ les sommes à débloquer d’urgence.

Des indicateurs sur la santé et le social Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur les prestations sociales, les personnes âgées, en situation de handicap, le nombre de médecins et les déserts médicaux… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Santé Social » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Santé social, comme l’explique notre tutoriel.