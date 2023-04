Virage domiciliaire : miser sur la proximité

Grand âge

Publié le 11/04/2023 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Alors que les discussions sur la proposition de loi « bien vieillir » ont débuté ce 11 avril à l’Assemblée nationale, l’importance accordée à la place des personnes âgées dans la société est plus que jamais à l’ordre du jour. Encourager le virage domiciliaire fait partie des priorités. Comment donner les moyens aux personnes âgées de rester chez elles ?

Promise à de nombreuses reprises, la loi « grand âge », portée par le gouvernement, a été définitivement abandonnée en septembre 2021. C’est désormais une proposition de loi, de la majorité, portant les mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, qui est discutée au Parlement.

« Passer d’un projet de loi à une proposition de loi est clairement le signe d’un désengagement du gouvernement concernant le bien vieillir de la société, alerte Mélissa-Asli Petit, docteure en sociologie, fondatrice de Mixing Générations, bureau d’étude et de conseil sur les questions de longévité, des seniors et de la silver économie. Le texte ne fait que 14 articles, nous aurions eu besoin d’une loi d’envergure avec une autre vision du monde. » Et d’ajouter : « Les problématiques, nous les ...