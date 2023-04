Police

« La sécurité locale ne se décrète pas depuis Paris »

Publié le 24/04/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, France, Toute l'actu prévention-sécurité

S. Brandstrom / LA GAZETTE

Les relations entre la police et la population ne cessent de se dégrader. ­Jacques de ­Maillard, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, estime que la police doit faire son introspection, renforcer sa relation avec les acteurs locaux et renouer avec la population.

