Eau : la tarification progressive en question

Cinquième axe du « plan Eau » annoncé par Emmanuel Macron fin mars dans un contexte de sécheresse inédite, la « tarification progressive et responsabilisante de l’eau » pour les usages domestiques, dont il a appelé à la généralisation, a déjà été mise en œuvre depuis plusieurs années dans quelques collectivités locales, non sans poser quelques questions.

Dans la plupart des territoires, les factures d’eau des particuliers comportent toujours une partie fixe correspondant à l’abonnement et une partie variable correspondant à la consommation. En 2010, puis en 2013, deux lois (1) ont autorisé les collectivités à pratiquer et encourager le recours à des tarifs progressifs avec le volume consommé. Le bilan de la loi de 2013, tiré dans une mission parlementaire de février 2022, proposait de généraliser cette tarification progressive avec trois paliers : l’eau « essentielle » facturée à un coût symbolique jusqu’à 80 m3 par an et par foyer, l’eau « utile » de 81 à 200 m3 à un « tarif inférieur au coût des services » et au-delà, l’eau « de confort » deviendrait plus chère.

-14% à Muret

Quelques rares collectivités ...