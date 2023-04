JO2024

Pôle emploi s’allie avec les collectivités pour recruter 22 000 agents de sécurité

Publié le 11/04/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Nadine Crinier

Plus de 35 000 agents de sécurité devront arpenter et surveiller les 80 sites des Jeux olympiques. Le comité des JO estime que les attributaires devront recruter jusqu’à 22 000 personnes. Un défi pour Pôle emploi et les collectivités. Explication avec Nadine Crinier directrice régionale Pôle emploi Ile de France.

