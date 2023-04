Dynamiques territoriales de santé : la délicate question de l’articulation des outils

Santé

Publié le 11/04/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L'arrivée progressive dans le paysage de la santé dans les territoires des communautés professionnelles territoriales de santé a percuté les ateliers santé ville, conseils locaux de santé mentale mais aussi et surtout les contrats locaux de santé déjà en place.

Les enjeux de la coordination entre CPTS et démarches territoriales de santé (ASV, CLS, CLSM) se reflètent dans les interrogations et leurs inquiétudes exprimées par les coordinatrices de démarches territoriales de santé dans une enquête menée par la Fabrique territoires santé (FTS), présentée dans un webinaire le 6 avril. Elles portent par exemple sur le rôle et la place des ARS et des CPAM lors de la création des communautés professionnelles territoriales en faveur d’un rapprochement avec les CLS.

Les coordinatrices s’interrogent aussi sur la place des élus au moment de la création des CPTS mais aussi dans leur gouvernance, sur le rôle que les CLS, les ASV et les CLSM peuvent jouer dans la création des CPTS, sur la concordance ou non de leurs échelles territoriales, de leurs ...