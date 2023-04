Territoire intelligent : opération transparence pour Angers Loire métropole

Numérique

Publié le 07/04/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Angers est la seule ville européenne à avoir intégré un programme international de transparence sur les objets connectés implantés dans l'espace public. L’expérimentation vient de se terminer, et devrait être reconduite dans d’autres communes de la métropole.

De novembre 2022 à mars 2023, de nouveaux panneaux ont fait leur apparition sur la place de la Fraternité, à Angers. Durant 5 mois, la métropole a testé des pictogrammes annonçant la présence d’objets connectés et l’utilisation des données qu’ils collectent.

« Nous pensons que le territoire intelligent est intrinsèque à l’évolution d’une collectivité », explique Constance Nebbula, vice-présidente de la métropole, en charge des questions numériques. « Mais si vous passez à vélo sur une piste qui s’éclaire à votre passage, que ce soit un territoire intelligent ou pas, cela ne change rien. On ajoute donc des panneaux et des QR codes qui renvoient vers un site qui explique ce que font les capteurs, comment ils fonctionnent et à quoi servent les données collectées. Notre but est uniquement de faire de la pédagogie. Cela ne change pas la vie du citoyen ».

