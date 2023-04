Attractivité, fidélisation… autant de bienfaits du mentorat

Management

Publié le 18/04/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Le mentorat est peu utilisé dans la fonction publique, en direction de futurs agents ou de nouvelles recrues. La pratique pourrait pourtant aider les collectivités employeurs à mieux se faire connaître et être appréciées.

Chiffres-clés Le Collectif mentorat fédère plus de 70 associations et fondations qui œuvrent pour l’égalité des chances et la réussite des jeunes. Plus d’infos sur : lementorat.fr

Favoriser l’égalité des chances, attirer, fidéliser, donner du sens : le mentorat est porteur de bien des promesses. Le ministre de la Fontion publique, ­Stanislas Guerini, en a fait son cheval de bataille en mettant le dispositif au cœur de la politique de transformation et de renforcement de l’attractivité qu’il entend mener pour la fonction publique. Le mentorat peut être mobilisé pour aider des jeunes à révéler leurs potentiels accompagner les premiers pas de manageurs au sein d’une organisation de travail ou être destiné aux agents qui s’interrogent sur la suite de leur ­parcours professionnel.

Mises en relation

Dans un guide pratique édité en début d’année par le ministère de la Transformation et de la fonction publiques et le Collectif mentorat, les employeurs publics sont invités à encourager, faciliter et valoriser l’investissement de leurs agents dans cette démarche. Il faut dire que le ­mentorat dans la fonction publique relève aujourd’hui de l’anecdote. « Il y a très peu ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne