Compétence eau : « La loi actuelle permet déjà au maire de garder une gestion de proximité »

Gestion de l'eau

Publié le 11/04/2023 • Par Arnaud Garrigues

Après l'annonce du nouveau "plan eau" du gouvernement, La Gazette des communes a souhaité faire réagir Sébastien Martin, président de l'association Intercommunalités de France et président de la CA du Grand Chalon. L'occasion de revenir sur les principales mesures de ce plan, et notamment l'assouplissement du transfert de la compétence eau.

Lors de la présentation du « plan eau », Emmanuel Macron a souhaité assouplir le transfert de la compétence eau. Quelle est votre réaction ?

C’est une pantalonnade de plus ! Personne ne comprend la proposition du président de la République. Je viens de passer deux jours dans cette zone de montagne où a été annoncé le plan eau, près de Sisteron et de Digne-les-Bains. J’ai pu discuter avec les élus locaux et ressentir leur attachement presque viscéral à cette compétence de l’eau potable. Mais dans la loi, rien n’empêche de la transférer au niveau intercommunal, tout en permettant au maire de garder une gestion de proximité.

Pour finaliser ce transfert, l’échéance a été fixée au 1er janvier 2026. Cela laisse trois ans pour se préparer et organiser la gouvernance. Pourquoi, à nouveau, remettre ...