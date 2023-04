Assistantes familiales : un baromètre dévoile les facteurs de bien-être et d’insatisfaction des professionnelles

Conditions de travail

Publié le 12/04/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Le premier baromètre du bien-être des assistantes familiales montre que le fait d’accueillir un seul enfant et de collaborer étroitement avec l’équipe de l’aide sociale à l’enfance fait grimper leur satisfaction. À l’inverse, l’isolement, une charge de travail excessive, les ruptures de l’accueil, etc., sont sources de mal-être.

Avec 27 % d’assistantes familiales très satisfaites de leur métier, 56 % de moyennement satisfaites et 16 % d’insatisfaites, le nouveau « baromètre national de la qualité de vie et des conditions de travail » dédié à cette profession a, à première vue, de quoi rassurer leurs employeurs territoriaux. Elaboré par une sociologue, Nathalie Chapon, avec l’aide d’un statisticien, Jean-Baptiste Bertrand, au terme d’une enquête auprès de 2 643 professionnels menée en 2022, il a pour objectif de déterminer les facteurs de bien-être. Crucial, dans une période où l’effectif d’assistantes familiales employé par les conseils départementaux (environ 36 000 personnes en 2021, en très grande majorité des femmes) ne cesse de diminuer, tandis que les candidates se font plus rares. Or, l’accueil familial ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Références Baromètre national de la qualité de vie et des conditions de travail.

Cet article est en relation avec le dossier