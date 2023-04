Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 2 au 7 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

C’est dans l’air – Selon l’organisme Citepa, repris notamment par France Bleu, les émissions de gaz à effet de serre en France ont atteint 408 millions de tonnes équivalent CO2 en 2022. Ce bilan représente une baisse de 2,5% par rapport à 2021, année post-Covid qui avait marqué un effet rebond en raison notamment de la reprise économique. Le site Novethic nuance toutefois ces résultats. Non seulement parce que, d’un point de vue général, la France a officiellement revu ses ambitions à la baisse, mais aussi parce que la diminution des émissions de 2022 sont d’ordre conjoncturel. Les secteurs du bâtiment et de l’industrie se présentent en effet comme les bons élèves en raison des efforts de sobriété et d’une météo hivernale très clémente. Dans le même temps, l’énergie et les transports affichent, eux, de fortes hausses (respectivement +8,3% et 2,3%).

Amortisseur – Comme le précise (en anglais) le site de la Commission européenne, celle-ci a validé le principe de l’amortisseur électricité mis en place par la France au début de l’année [lire aussi notre article]. Ce dispositif, destiné aux PME et collectivités locales, a été mis en place pour protéger ces dernières face à la flambée des prix de l’énergie. Comme le précise la Commission, cet encadrement –jugé « nécessaire et approprié » – doit rester « temporaire ». Et l’aide ne doit pas dépasser les 2 millions d’euros par bénéficiaire. La Commission insiste aussi sur la nécessité de fixer des conditions pour limiter les éventuelles distorsions de concurrence entre les fournisseurs.

Home sweet home – Quel est l’impact du télétravail sur les économies d’énergie ? Telle est la question à laquelle une expérimentation de l’Ademe et de l’Ifpeb a cherché à répondre entre novembre 2022 et mars 2023. Actu Environnement explique qu’une centaine d’agents télétravailleurs volontaires habitant en milieu urbain et périurbain se sont pliés à l’exercice et que l’étude s’est concentrée sur dix bâtiments publics situés dans trois régions différentes. Résultat, si les économies liées au transport sont bien réelles, on constate de fortes variations. Quant aux bâtiments, les économies d’énergie s’avèrent vraiment efficaces quand tous les salariés sont absents. Ces recherches se poursuivront au-delà de l’hiver 2022-2023.

Arbres connectés – L’intelligence artificielle (IA) au service de la biodiversité et de la base de données. Ainsi pourrait être résumé le travail de l’Institut Paris Région, présenté par 20 Minutes, qui a permis de recenser 26 millions d’arbres dans la région francilienne. Pour arriver à ce résultat, l’institut a en effet eu recours au deep learning, un sous-ensemble de l’IA, qui s’est appuyé sur une photo aérienne de la région réalisée par l’IGN en 2021. Un algorithme chargé de reconnaître tous les éléments présents sur la photo a ensuite fait le reste. Précision de l’Institut : arbres et arbustes ont bien été distingués, seuls les éléments de plus de 3 mètres ont été pris en compte.

Mauvaises herbes – Dans sa lutte contre les espèces envahissantes, l’Inrae a développé un outil pour mieux agir face à celles qui dégradent les milieux aquatiques. Comme il l’explique dans un communiqué, l’institut a développé un dispositif – à destination des gestionnaires de parcs naturels – permettant d’évaluer les dommages, les coûts du contrôle et propagation spatiale et dynamique. Une juste évaluation des coûts qui permet ensuite aux gestionnaires de prendre des décisions sur des critères coût-bénéfice. Le site de l’Inrae va plus loin et précise la technique et la méthodologie employées pour développer cet outil.

Mauvais feuilleton – Stocamine, énième épisode. Selon France Bleu, la société des mines de potasse d’Alsace (propriété de l’Etat) veut toujours enfouir définitivement les 42 000 tonnes de déchets toxiques sous la nappe phréatique. Alors que le pourvoi en cassation de l’Etat a été retoqué par le Conseil d’Etat, la société a relancé une nouvelle procédure. Qui débute par une enquête publique, au grand dam des opposants au projet. Pour ceux qui ont raté les nombreux épisodes précédents, relire notre article.

Expertises – Le ministère du Logement, cité par Boursorama, annonce vouloir renforcer la qualité de réalisation des diagnostics de performance énergétique (DPE) des bâtiments. Cela passe ainsi par le fait de renforcer les compétences et l’homogénéisation des pratiques des diagnostiqueurs. Concrètement, les étapes de certification de ces derniers seront harmonisées afin de retrouver à terme une même qualité dans les DPE.

Et aussi…

Comment des communes de La Manche s’adaptent au recul du trait de côte [Actu.fr] ;

Un reportage en Seine-et-Marne montre comment Veolia traque les fuites d’eau sur le réseau [France Info] ;

Bordeaux Métropole a mis en place une unité de démoustication pour lutter contre le moustique-tigre [Sud-Ouest].