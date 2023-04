Geoffrey Mathon, de l’autre côté du miroir

Portrait

Publié le 07/04/2023 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Ancien directeur général des services de Loos-en-Gohelle, Geoffrey Mathon devient maire de la cité emblématique de la transition écologique. Une consécration pour ce petit-fils de mineur, pur produit de la méritocratie.

Lorsqu’en 2017 Geoffrey Mathon suit le module de formation à la prise d’un poste de directeur général des services à l’Institut national spécialisé d’études territoriales de ­Dunkerque, à ses côtés, la jeune Aline Lewandowski s’étonne. « Il occupait déjà cette fonction, on se demandait ce qu’il faisait là. Je crois qu’il avait en fait surtout besoin de challenge et de se remettre en question. » Il est comme cela Geoffrey Mathon, jamais installé dans des certitudes. Le désormais maire de Loos-en-Gohelle est un pur produit méritant qui a gravi les échelons un à un. Dans la mairie, cela se sait et lui vaut sa légitimité. « Il a passé tous les concours et il a tout réussi, c’est un sacré parcours », souffle une employée admirative.

Ancrage local

Il a fait du chemin le gamin de Loos qui, dans sa ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne