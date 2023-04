Mobilisation sociale

« La jeunesse est très critique envers la démocratie représentative »

Publié le 06/04/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Laumond

Les actes de violence à l’égard des institutions politiques et des élus se sont multipliés ces derniers jours. Faut-il y voir une crise de la démocratie représentative ? Eclairage avec Bénédicte Laumond, maîtresse de conférence en science politique à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et rattachée au CESDIP (Centre de recherches sociologiques sur le Droit et les institutions pénales).

