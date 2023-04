Territoires & Industrie, un tour de France des solutions pour réindustrialiser

Développement économique

Publié le 06/04/2023 • Par La Rédaction • dans : France

«La Gazette des communes» et «L’Usine Nouvelle» s’associent pour lancer Territoires et Industries. Le constat est simple : la France a besoin de se réindustrialiser. Rien ne pourra se faire sans un partenariat public-privé efficace. Pour la première fois, nos deux médias lancent un tour de France des solutions.

La France a perdu ses usines. La part de l’industrie dans le PIB du pays est passée en 50 ans de 22% à 11%. C’est un cas quasi unique en Europe. L’Allemagne ou l’Italie ont su garder une empreinte industrielle très forte. Moins d’usines et donc moins d’industrie c’est une perte de souveraineté. La conséquence directe, c’est que les autres produisent pour nous. Ce sont des emplois qualifiés en moins. Bref, un cercle vicieux.

Des freins et des atouts pour réindustrialiser

A l’aune du Covid et de la guerre en Ukraine, la nécessité de relancer l’industrie en France est aujourd’hui une évidence. Cela arrive tard mais mieux vaut tard que jamais.

Mais nos atouts ne manquent pas et quelques lueurs d’espoirs existent. Parmi elles : des relocalisations symboliques. Citons Alcatel-Lucent Enterprise. Le groupe de télécommunications vient de décider de relocaliser en France la production de ses centraux téléphoniques. Alors qu’ils étaient fabriqués jusqu’ici en Roumanie, ils le seront maintenant chez Cofidur, à Laval en Mayenne. Ironie de l’histoire, cette usine est un ancien site d’Alcatel, cédé il y a plus de vingt ans au moment où Alcatel théorisait le «zéro usine».

SEB a pour sa part décidé de rapatrier, à Saint Lô dans la Manche, une partie de sa production de cartes électroniques. Citons aussi Rainett. La marque de produits d’entretien a annoncé avoir relocalisé une partie de sa production de lessive de Mayence en Allemagne vers l’hexagone. Que ce soit dans le cas d’Alcatel et de Seb, l’idée c’est d’être plus souverain ou en tout cas plus autonome et donc de limiter les risques de pénuries rencontrés ces derniers mois. Il y a un souci écologique notamment chez Rainett. Pour une marque qui axe sa communication sur le vert, ça compte.

Des rencontres exceptionnelles avec les rédactions

Au-delà des relocalisations, on sent en ce moment une sorte de frémissement des implantations industrielles. C’est léger. Mais là encore regardons ce qui marche. Cérélia, premier acteur européen de pâtes préparées, vient d’inaugurer dans le Pas-de-Calais une nouvelle usine. Une usine construite au pas de course grâce au volontarisme des pouvoirs publics. Quand, au plus près du territoire, tous les acteurs marchent dans le même sens, la France a des atouts.

C’est pour mettre en avant toutes ces bonnes pratiques que «L’Usine Nouvelle» et «La Gazette des communes» s’associent pour aller plusieurs fois par an à votre rencontre. L’idée est simple : faire remonter les meilleures idées. Par la force de l’exemple, mettre en avant tout ce qui fonctionne dans notre pays. C’est ce que nous allons faire à Valence, dans la Drôme, dès le 26 avril.

Nous irons ensuite en mai à Crolles, en Isère, là où va s’installer l’américain Global Foundries. C’est le plus gros investissement industriel de ces quarante dernières années.

A l’automne, nous irons à Dunkerque, Belfort et Mulhouse. A chaque fois nous réfléchirons à une problématique, par exemple l’énergie à Valence et on remettra des prix aux meilleurs exemples locaux de partenariats public privé. Soyez nombreux à vous inscrire à nos webinaires (le premier est programmé le 11 avril sur le thème de l’énergie) et à la soirée. Et vive l’industrie et les collectivités locales !