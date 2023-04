Les services publics dans les territoires ruraux doivent encore être consolidés

Aménagement du territoire

Publié le 07/04/2023

Alors qu’un Agenda rural 2 est en préparation, un rapport de suivi de l’évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux a été présenté jeudi 6 avril à l’Assemblée nationale. Si les rapporteurs estiment que la situation s’est globalement améliorée, de nombreux chantiers restent à mener.

Les territoires ruraux, qui regroupent 88 % des communes et 33 % de la population, ont été mis à l’honneur jeudi 6 avril, à l’Assemblée nationale.

Alors qu’un Agenda rural 2 est attendu du côté de l’exécutif, un rapport établit un premier bilan des mesures prises en matière de développement du réseau France Services, d’amélioration de la couverture et de l’accompagnement numérique, de l’accès à la santé, des mobilités et de la revalorisation de ces territoires ruraux, trois ans et demi après la parution du rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) et la formulation de 23 propositions.

Les rapporteurs, les députés Mathilde Desjonquères (MoDem) et Pierre Morel-À-L’Huissier (UDI), concluent à une amélioration de la prise en compte des territoires ...

