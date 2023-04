Postes d’encadrement : vers une loi pour faire une place aux femmes

Egalité professionnelle

Examinée en première lecture par le Sénat, la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux emplois supérieurs et de direction de la fonction publique a reçu un accueil favorable de la chambre haute. Le texte élargit le principe des quotas et instaure un index de l’égalité professionnelle.

Mercredi 5 avril, le Sénat a adopté en première lecture, dans le cadre d’une procédure accélérée, la proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Le texte est la traduction législative d’une partie des recommandations du rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, publiée en juin 2022, sur le bilan de l’application de la loi Sauvadet.

Loi qui imposait aux employeurs publics des quotas de primo-nominations féminines au sein de 6 000 postes d’encadrement supérieur et de direction. Or, si des progrès ont été faits en 10 ans (les femmes occupent aujourd’hui entre un tiers et 40 % de ces postes), les déséquilibres et les écarts restent importants selon les versants et les types d’emplois.