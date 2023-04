Protection sociale : les mutuelles veulent peser dans la négociation

Protection sociale complémentaire

Publié le 07/04/2023 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Les discussions directes entre organisations syndicales et employeurs territoriaux sur la réforme de la protection sociale complémentaire se poursuivent et devraient se prolonger jusqu’à la fin de l’année. Une négociation dans laquelle les mutuelles comptent bien peser.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Mercredi 12 avril, devrait se tenir une nouvelle réunion entre organisations syndicales territoriales et employeurs territoriaux. Au cœur des discussions, la question du niveau de prise en charge et du panier de soins dans le cadre de la protection sociale complémentaire (PSC) applicable à la fonction publique territoriale (FPT). Or, si elles ne seront pas présentes autour de la table, les mutuelles cherchent à faire entendre leur voix dans une négociation où il s’agit de redéfinir le cadre juridique de la PSC.

Plaidoyer des mutuelles

En marge du Congrès des maires de novembre 2023, une coordination d’experts assurantiels du champ de la FPT avait déjà présenté son « Plaidoyer pour une réforme réussie de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale », qui ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier