Vieillissement : une proposition de loi qui ne convainc personne

Grand âge

Publié le 07/04/2023 • Par Isabelle Raynaud Romain Gaspar • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La proposition pour "bâtir la société du bien vieillir", sans envergure, ne permettra pas de répondre aux enjeux, selon tous les acteurs du secteur qui attendent depuis 2019 une grande loi sur l'autonomie.

14 articles pour faire face à la transition démographique. C’est ce que proposent les députées de la majorité Annie Vidal et Laurence Cristol dans leur proposition de loi portant mesures pour bâtir une société du bien vieillir. Par comparaison, le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, présenté par Marisol Touraine en 2015 comptait à son dépôt 66 articles et la proposition du député (PS) Jérôme Guedj – déposée à l’Assemblée le 4 avril – 166 ! On est loin de la grande loi Grand âge et autonomie promise par Emmanuel Macron lors du précédent quinquennat.

Annie Vidal le reconnaît. Lors de la clôture du CNR “Bien vieillir”, le 4 avril, elle a souligné que son texte n’a « pas vocation à remplacer ce que doit porter un ministr ...

