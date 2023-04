Lanceurs d’alerte : les multiples outils à disposition des agents

Déontologie

Publié le 11/04/2023 • Par Emmanuel Franck • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

A l'occasion d'une conférence dédiée à la déontologie, le 31 mars, le président de l'ANDRHDT, Patrick Coroyer a fait le point sur les différents dispositifs permettant aux agents de signaler des faits contraires à l'éthique, mais également un état des lieux concernant l'avancement des collectivités.

« Une loi contraignante pour les collectivités les plus laxistes, sans incidence importante pour les plus vertueuses ». C’est l’analyse de Patrick Coroyer, DRH de Nantes et Nantes métropole et président de l’Association des DRH des territoires (ANDRHDT), à propos des lois « Waserman » du 21 mars 2022 sur les lanceurs d’alerte et du décret du 3 octobre 2022. L’ANDRHDT organisait le 31 mars, en partenariat avec le Cercle du capital humain, une conférence intitulée : « Lanceurs d’alerte : un sujet RH et de dialogue social ? ».

Une des nouveautés de ces textes est de permettre aux personnes qui veulent lancer une alerte, dont les agents, de le faire directement auprès des nombreuses autorités compétentes, sans en passer par un canal interne. « On mesure dès lors ...

