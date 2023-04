Bâtiments publics : le travail de rénovation énergétique ne fait que commencer

étude « La Gazette » / OPQIBI

Publié le 14/04/2023 • Par Olivier Descamps • dans : France, Innovations et Territoires

Si les communes sont désormais convaincues de l’intérêt de rénover leurs bâtiments, elles méconnaissent largement leurs obligations et les moyens mis à leur disposition, si l’on en croit une étude réalisée pour « La Gazette » et l’OPQIBI.

Chiffres-clés Méthode : é tude réalisée en ligne pour « La Gazette » et l’OPQIBI, du 1er au 26 février 2023, auprès de 200 élus, DGS/DGA et directions agents de l’environnement, rénovation, urbanisme, ainsi que 100 acteurs de la maîtrise d’œuvre. Etude produite par Infopro Digital études (etudes@infopro-digital.com).

L’envolée des prix et les craintes d’une rupture d’approvisionnement en électricité cet hiver ont eu raison des derniers atermoiements. Exerçant pour la plupart dans des communes, 90 % des élus et des agents interrogés en février par ­Infopro ­Digital études pour « La Gazette » et l’­OPQIBI considèrent désormais que la rénovation énergétique est une priorité dans leur action et 72 % se sont déjà lancés dans cette entreprise.

L’­enjeu est double : parvenir à ce que le patrimoine ­public soit moins « gourmand » en énergie et accompa­gner les habitants afin qu’ils réduisent, eux aussi, leur consommation. Moins réjouissant, deux tiers du panel des élus et agents connaît ses obligations réglementaires. Les collectivités qui possèdent des logements devront pourtant s’assurer au plus vite qu’ils répondent à des normes de décence amenées à se durcir au fil des ans. Surtout, le dispositif Eco-énergie tertiaire (plus connu sous le nom de « décret tertiaire »), les oblige à programmer et à mettre en œuvre des travaux dans chacun de leurs bâtiments de plus de 1 000 mètres carrés.

L’isolation, action privilégiée

Si la mesure est déjà en vigueur, 26 % des agents et élus ­concèdent qu’ils ne savent ...