Une tarification « écosolidaire » pour l’eau

Gestion de l'eau

Publié le 07/04/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Innovations et Territoires, Régions

Tarif progressif pour les abonnés individuels, aides financières aux habitants démunis…, Montpellier méditerranée métropole change de logique sur la tarification de l'eau.

Diminuer le coût de l’eau potable pour certains ménages de la métropole de ­Montpellier et l’augmenter pour les gros consommateurs : c’est la réforme majeure engagée par la collectivité et sa régie publique des eaux au 1er janvier 2023, avec la volonté affichée de conjuguer écologie et solidarité. Elle comporte deux volets. Le premier, c’est la mise en place d’une tarification progressive de l’eau potable, avec quatre tranches, au lieu de deux. Pour les abonnés ayant un compteur individuel, soit 83 % du total (mais seulement 33 % de la population desservie par la régie des eaux), les quinze premiers mètres cubes utilisés deviennent gratuits. Puis le prix est de 0,95 euro hors taxes le mètres cube jusqu’à 120 mètres cubes , au lieu de 1 euro auparavant. De quoi réduire leurs factures. En ...

