Bâti scolaire

Les collectivités et l’Etat dessinent l’école de demain

Publié le 11/04/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

WavebreakmediaMicro - Adobe stock

Baisse du niveau des élèves, crise de recrutement des enseignants, irruption du numérique et prise en compte du bien-être des jeunes imposent de penser l’école française autrement. Les nouvelles pratiques questionnant l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs mettent à mal l’éclatement des compétences entre l’Etat, chargé de la pédagogie, et les collectivités, responsables du bâti et du matériel.

