« Favoriser la modularité jusqu’à faire exploser la notion de salle de classe »

Bâti scolaire

Publié le 17/04/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Maître de conférences en sciences de l’éducation à CY Cergy Paris université, Laurent Jeannin met en avant les convergences entre collectivités et Etat afin de porter « l’école de demain », en mêlant considérations architecturale et pédagogique. Entretien.

Comment convaincre deux mondes parfois encore jaloux de leurs prérogatives respectives, bâti côté collectivités, pédagogie pour l’État, de travailler ensemble sur « l’école de demain » ?

Parce que démonstration est faite de l’imbrication entre l’enveloppe bâtimentaire, son aménagement intérieur et l’enseignement qui y est dispensé. C’est un sujet travaillé depuis plus longtemps dans les pays nordiques et anglo-saxons qu’en ­France, où la prise de ­conscience de l’inadéquation de ce que l’on appelle « architecture scolaire » est récente et liée à l’arrivée du numérique.

Dans les années 1970, l’architecte suisse ­Alfred ­Roth a prouvé qu’il fallait 20 à 30 % de surface au sol en plus par rapport aux normes pour développer efficacement des pédagogies actives et permettre la mobilité des ...