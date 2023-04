Pap Ndiaye : « Plus on écoute ce que les élus ont à dire, mieux c’est pour l’Education nationale »

[Entretien] Education

Publié le 06/04/2023 • Par Delphine Gerbeau Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Associer les collectivités le plus en amont possible, simplifier les dispositifs, développer des Territoires éducatifs ruraux à l’image des Cités éducatives : le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, n’imagine son projet qu’en étroite association avec les élus locaux.

Les fermetures de classes décidées par la seule Education nationale – l’accord du maire demeure nécessaire s’il s’agit de l’école – suscitent chaque année l’inquiétude des élus ruraux…

C’est parce que nous en sommes conscients que la Première ministre, Elisabeth Borne, a retenu ma proposition d’une prévision pluriannuelle à trois ans dans le monde rural, comme elle l’a annoncé le 31 mars 2023, dans la Nièvre. A cette échéance de temps, on peut savoir en fonction des naissances combien d’enfants iront à l’école. Dès l’automne prochain, maires, directeurs académiques et préfets se réuniront pour établir ces prévisions, en prenant aussi en compte par exemple l’implantation d’un lotissement ou d’une entreprise et les effets sur les effectifs scolaires. Le but est ...