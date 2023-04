Transition écologique

Objectifs de développement durable : « les collectivités sont le bon échelon d’action »

Publié le 05/04/2023 • Par Béatrice Héraud • dans : actus experts technique, France

Comité 21

« Boussole dans la tempête », les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies (ONU) restent encore trop peu connus et utilisés par les collectivités locales. Pour les faire connaître et mettre en avant les bonnes pratiques, le Comité 21 qui fédère quelque 450 collectivités locales, entreprises, associations, établissements d'enseignements supérieurs et citoyens autour des enjeux de développement durable a réalisé un Tour de France des ODD. Cinq ans plus tard, la directrice du réseau, Frédérique Lellouche, dresse le bilan.

