Les volontaires en service civique soufflent un vent de jeunesse au sein d’une résidence autonomie

Autonomie

Publié le 07/04/2023 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

Lancé en mars 2021, le service civique solidarité seniors permet de développer la solidarité entre jeunes et personnes âgées. Avec des rencontres fortes pour toutes les générations. Reportage au sein d'une résidence autonomie.

Chiffres-clés Déploiement SC2S en Paca : Nombre de contrats (nombre de missions pourvues) : 70

Nombre de missions à pourvoir : plus d’une centaine

Nombre de partenaires structures d’accueil : 75

Cassandra, 18 ans, a démarré son service civique Solidarité Seniors (SC2S) au sein de la résidence autonomie Roger-Mistral à La Farlède, près de Toulon (Var, 9600 hab.), il y a plus d’un mois. « J’ai quitté l’école en cours d’année parce que j’étais atteinte de phobie scolaire », témoigne la jeune femme, scolarisée jusqu’en février 2022 en seconde pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne). « Je me suis retrouvée seule chez moi, j’ai fait une dépression. J’avais besoin de quelque chose pour me remotiver et me sentir utile », explique-t-elle.

Elle a été orientée vers le SC2S par sa conseillère de la mission locale avec laquelle elle avait un “contrat d’engagement jeune”. « J’ai vu qu’il y avait un esprit d’engagement, que la mission était rémunérée, bien vue sur le CV et ...