Santé environnement

Perturbateurs endocriniens : les leviers à la disposition des collectivités

Publié le 06/04/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

D-Plume - Adobe stock

Les villes et intercommunalités disposent de nombreux leviers pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens et autres substances préoccupantes des usagers des bâtiments dont elles ont la charge et des agents qui y travaillent. Le Réseau français Villes-santé a publié en mars une synthèse très complète sur ce sujet.

Santé publique