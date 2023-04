Gouvernement et sénat ensemble contre l’inflation des normes

Simplification

Publié le 05/04/2023 • Par Léna Jabre • dans : Billets juridiques, France

Lors des états généraux de la simplification du 16 mars, au Sénat, une charte a été signée pour endiguer l’inflation normative. Une grande étape franchie, mais aussi un grand absent remarqué.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Force est de constater que le Sénat a pris à bras-le-corps l’enjeu de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, d’abord en mettant en place, pendant tout le mois de janvier, une consultation des élus locaux sur la question, puis en accueillant, par le biais de la délégation aux collectivités territoriales, les états généraux de la simplification, le 16 mars.

Le clou de cette journée a été la signature, par le Sénat et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, d’une charte, sous l’œil attentif d’Arnaud Bazin, membre du Conseil national d’évaluation des normes, et de David Lisnard, président de ­l’Association des maires de France.

Thérapie de choc

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales se ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier