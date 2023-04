Les associations d’élus face à la multiplication des concertations lancées par l’Etat

Dialogue Etat-Collectivités

Publié le 05/04/2023 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, France

Conseil national de la refondation, agenda territorial, réforme institutionnelle, feuille de route du secrétariat à la planification écologique... Les concertations ministérielles se multiplient, pour la plus grande satisfaction des associations d'élus, mais attention à la surchauffe. La Gazette tente de faire le point.

Les violents bras de fer entre l’Etat et les collectivités qui ont marqué le premier quinquennat d’Emmanuel Macron semblent bel et bien derrière nous. C’est en tout cas ce que laisse penser la multiplication des concertations entre les associations d’élus locaux et le gouvernement, depuis l’élection présidentielle.

Une multiplication des concertations

Du Conseil national de la refondation, à l’agenda territorial, en passant par la réforme institutionnelle en préparation, ou encore les concertations du secrétariat général à la planification écologique… les associations d’élus ont retrouvé leur place au centre du jeu.

André Robert, le délégué général de l’Association des petites villes de France estime même que le nombre de concertations est ...