Culture administrative : la Métropole de Lille forme ses 3 000 agents

FORMATION

Publié le 06/04/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : Actu Emploi, Actu juridique, Régions, Toute l'actu RH

La Métropole européenne de Lille (MEL) forme cette année tous ses agents à la culture administrative. Une formation sous forme de classe inversée, en ligne et en présentiel, pour assurer un socle commun à tous les agents.

« La formation à la culture administrative que déploie le service formation de la Métropole européenne de Lille (MEL) en 2023 se déroule en deux temps sur environ trois semaines, explique Doriane Huart, DRH de la MEL, sur le principe de la classe inversée ».

Trois semaines avant une séance en présentiel, les agents inscrits par leur manager suivent sur la plateforme de formation de la MEL (sur leur ordinateur ou une des bornes en libre-service) un parcours de e-learning qui dure de deux à trois heures. Les modules déclinent six grands thèmes : l’organisation administrative et les process de décision, les statuts et les droits des agents, les finances, les achats, la commande publique et la déontologie.

« Chacun comprend une vidéo d’un expert de la MEL sur ...

